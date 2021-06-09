Пашинян хоче обміняти вірменських полонених на сина

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян дав розпорядження відповідним органам офіційно запропонувати Баку обміняти його сина Ашота на всіх бранців, повідомляє Страна.ua.

Під час зустрічі зі своїми прихильниками в громаді Мец Манташ Ширакської області, Нікола Пашинян розповів що доручив запропонувати Азербайджану повернути всіх полонених взамін на його сина, який готовий стати заручником. При цьому він уточнив, що це не єдиний крок, а ведеться робота по поверненню полонених.