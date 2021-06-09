В Україні ціна черешні б'є рекорди

В Україні вже в повному розпалі сезон черешні, але ціни на неї б'ють усі рекорди, повідомляє РБК-Україна.

Вартість одного кілограма літніх ягід зараз "переплюнула" навіть європейські цінники.

Ціна черешні стартує від 120 до 200 гривень. Така вартість набагато перевищує торішню.

Аграрії повідомляють, що на ціноутворення цих ласощів дуже сильно вплинули дощі, які панували в Україні. Вони сподіваються, що з часом ситуація зміниться, повідомляється в сюжеті ТСН.

Фермери кажуть, що якщо дощова погода триватиме, то цей урожай зіпсується. Крім того, така ж доля може осягнути абрикоси і сливи, які також абсолютно не люблять дощі і вологу.