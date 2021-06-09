Кім Чен Ин схуд: світова спільнота стурбована

Втрата ваги лідером КНДР Кім Чен Ином викликала нову хвилю занепокоєння у міжнародній спільноті.

В кінці минулого тижня північнокорейський лідер вперше за місяць з'явився на публіці – виступив на засіданні Політбюро керівної партії.

Проаналізувавши фотографії з заходу, експерти зробили висновок, що Кім Чен Ин серйозно схуд. Чи свідоме це рішення для боротьби із зайвою вагою або наслідок захворювання – невідомо.

Крім іншого, глава Північної Кореї відомий як завзятий курець. За даними південнокорейської розвідки, торік він важив близько 140 кг. Його батько, Кир Чен Ір, згідно з офіційними даними, помер від серцевого нападу у 2011 році у віці 70 років.