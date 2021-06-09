Семена Семенченко прийшли підтримати матері загиблих бійців батальйону "Донбас". Зараз вони перебувають під будівлею Київського апеляційного суду.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Там скоро повинні почати розгляд апеляції Семенченко на запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без права застави.

Відзначимо, що раніше в Фейсбуці Семенченко закликав небайдужих прийти на суд і підтримати його.

Нагадаємо, 26 березня суд заарештував колишнього нардепа за підозрою в створенні незаконного збройного формування.