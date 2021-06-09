У Києві іноземці побили і викрали чоловіка

У Києві правоохоронці затримали чотирьох іноземних громадян за викрадення чоловіка, який заборгував їм гроші, повідомляє Кореспондент.

Зазначено, що силовики отримали повідомлення від жінки про те, що на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Вузівської невідомі побили чоловіка, а потім силоміць затягли в машину. Жінка запам'ятала номерні знаки, тому копи ввели в столиці спеціальну операцію по розшуку та затримання зловмисників.

"Протягом години співробітники поліції встановили напрямок руху автомобіля правопорушників і наряд патрульної поліції зупинив їх недалеко від Північного моста. Правоохоронці з'ясували, що між викрадачами і постраждалим напередодні виник конфлікт через несплату за виконані ремонтні роботи в квартирі", - йдеться в повідомленні.

Для вирішення грошового питання чоловіки викрали 32-річного потерпілого і намагалися вивезти за межі міста. Чотирьох зловмисників затримали. Всі вони - уродженці іншої держави, 1993-1995 років народження.

За даним фактом слідчим Солом'янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч.2 ст.146 КК України). Фігурантам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до п'яти років в'язниці.