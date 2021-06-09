Чи можна знімати на відео дії поліцеського

Часто поліцейські намагаються заборонити проводити відеофіксацію їхніх дій на місці зупинки. А особливо не дозволяють знімати їх службове посвідчення, повідомляє 24 Канал.

При цьому поліцейські посилаються на норми Конституції. Однак, Конституція забороняє втручання в особисте й сімейне життя людини та збір конфіденційної інформації про неї без її згоди. А публічне виконання службових обов’язків не є особистим і сімейним життям.

При цьому, Законом “Про інформацію” передбачено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. До того ж не належать до інформації з обмеженим доступом відомості про незаконні дії органів державної влади, їх посадових та службових осіб.

Отже, інформація про суб’єктів владних повноважень, якими є поліцейські, не є конфіденційною, а значить є відкритою.

Тому, на місці зупинки водієві не заборонено “знімати” на телефон як дії поліцейського, так і його службове посвідчення. Навпаки, фото-, відео зйомка на місці може стати надалі єдиним доказом незаконних дій інспектора.