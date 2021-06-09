Майк Тайсон повертається на ринг

Легендарний Майк Тайсон вже незабаром повернеться на ринг. 54-річний американський боксер планує провести бій восени 2021 року, повідомляє 24 Канал.

Новий виклик для Тайсона

Тренер боксера Рафаель Кордейро поділився планами американського боксера. "Залізний Майк" проведе бій у вересні 2021 року.

Зараз боксер продовжує тренуватись та підтримувати форму. За графіком Майк Тайсон повинен повернутись на ринг восени цього року. Щоправда, наставник не заперечив, що їх плани можуть змінитись. Наразі невідомо, хто буде суперником Майка.

Його компанія Legends Only League працює над цим, ведучи переговори з телебаченням і підлаштовуючи графік, але ми тренуємося. Ми будемо битися у вересні, – заявив Кордейро .