Поради астрологів: сонячне затемнення в червні 2021 року

Перше, що варто відзначити, - це кільцеподібний тип затемнення. Це означає, що місяць повністю увійде в сонячний диск. З астрологічної точки зору таке затемнення обіцяє невидимі проблеми й повернення старих негараздів, які не були вирішені остаточно, повідомляє Слова і Фрази.

В цей день Місяць і Сонце будуть в Знаку Близнюків. Це означає, що під ударом опиняться такі сфери життя, як навчання, любов, спілкування і дружба. Утриматися на плаву буде вкрай непросто, але можливо. Для цього вам варто слідувати порадам астрологів.

Перше правило цього дня - не варто заводити нових знайомств. Точніше, знайомитися можна, але зближуватися з малознайомими людьми точно не варто. Це загрожує великими негараздами. Нові знайомі можуть надихнути вас на неприємні пригоди, дати неправильну пораду або просто заразити невпевненістю в собі за допомогою токсичних фраз.

Це їх день, оскільки енергетичного підживлення для людей не буде. Вони стануть шукати собі здобич серед незахищених і слабких духом людей. Бійтеся маніпуляторів і всіх, хто хоч трохи провокує в вас поява невпевненості. Цей день можна назвати днем «відра з крабами». Якщо ви покладете крабів у відро, ніхто з них не вилізе, бо вони тягнуть один одного до дна. Те ж саме буде відбуватися і з людьми. Всі будуть дертися до своєї мети, чіпляючись за того, хто вище. У підсумку програти можуть всі.

Намагайтеся бути самостійними та самодостатніми. Сьогодні немає жодного шансу стати успішними у тих, хто буде сподіватися на допомогу оточуючих. Це буде рядовий день для тих, хто є фрілансером і працює в поодинці.

У період кільцеподібних затемнень все хороше може обернутися провалом. Наприклад, ви можете вирішити відвідати батьків, друзів, родичів, але похід до них додому стане великою помилкою. Вони можуть зігнати на вас свій негатив або просто зіпсувати вам настрій своїми словами.

Якщо і спілкуватися в цей день, то тільки в соціальних мережах. Це буде відмінним вибором для тих, хто не хоче замикатися від усього світу і сидіти без спілкування. Якщо вам дійсно є, що обговорити, скористайтеся інтернетом або на крайній випадок, зателефонуйте.

Будьте обережнішими з фінансами. Положення Місяця і Сонця не торкнеться фінансову сферу, але це затемнення, так що непередбачуваність ситуації може зашкалювати. Якщо витратити багато грошей, можна пошкодувати про це вже на наступний день. Також під час затемнення буде чимало шахраїв, які спробують нажитися на ваших бажаннях і необачність. Не поспішайте в питаннях, пов'язаних з грошима.