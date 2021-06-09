Криптовалюта із трансформатора: СБУ заблокувала незаконну майнінг-ферму

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили "добувачів" криптовалюти, які під'єднали своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій в Дніпропетровській області. Це створило загрозу для критичної інфраструктури регіону, повідомляє РБК-Україна.

"Вони не просто викрадали електроенергію, а й створити загрозу для критичної інфраструктури регіону" , - наголосили в Службі безпеки.

Задокументовано, що за 3 місяці протиправної діяльності зловмисники завдали тільки прямих збитків на понад 2 млн грн.

Співробітники СБУ встановили, що організатори створили потужну майнінг-ферму. Ділки розмістили обладнання у орендованих складських приміщеннях та під’єднались до потужностей енергооб’єкту, розташованого неподалік.

При цьому для приховання фактів викрадення та заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники з використанням спеціалізованого обладнання втрутитись у роботу обліку системи. Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.

У ході обшуків правоохоронці вилучили:

понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют;

спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.

Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.