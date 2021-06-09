"Проблеми точно будуть": глава НАБУ прокоментував викрадення Чауса

Очільник НАБУ Артем Ситник розповів, що Україна вже має негативні наслідки від ситуації, що склалась навколо зникнення екссудді Миколи Чауса, і оптимальний розвиток її складно уявити, повідомляє Радіо Свобода.

“Тому що, якщо Чаус з’явиться в Україні, ми повинні його затримати, виконати рішення суду про його арешт, і продовжувати розслідування. Якщо він з’явиться на території іншої країни, немає значення якої – ми його взагалі тоді ніколи не отримаємо на території України”, – сказав голова НАБУ.

У випадку, якщо Чаус з’явиться за кордоном – питання екстрадиції не стоятиме, вважає Ситник. І це не тільки підірве авторитет України в цій справі, а поставить під сумнів міжнародну співпрацю з Інтерполом, каже він.

“Тому що такі недолугі дії цих осіб – це, можливо, було умисно зроблено, щоб підірвати авторитет України на міжнародній арені. Але вже ми маємо стовідсотково негативні наслідки, треба тільки дочекатись, де ця людина з’явиться”, – додав Ситник.

Очільник НАБУ додав, що розслідуванням зникнення Чауса наразі займається СБУ і результатами напрацювань там не діляться.

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. З того часу він намагався добитися права на притулок в Молдові, аж доки його не викрали.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Розслідуванням зникнення в Молдові займається Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю й особливих справ Молдови (PCCOCS). Створено також робочу групу в парламенті Молдови.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода