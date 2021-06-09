Нова пошта спростила українським бізнесменам вихід на Amazon

"Нова пошта", яка днями дозволила керувати доставкою посилок онлайн, розпочинає співпрацю з американською торговельною онлайн-платформою Western Bid для легкого виходу на міжнародні платформи українських підприємців, повідомляє Сегодня.

Підприємці, які продають свої товари на міжнародних торгових майданчиках, отримають вигідні тарифи на доставку до більш аніж 200 країн світу.

Співпраця Western Bid допоможе українським підприємцям глобалізувати свій бізнес і вийти на закордонні маркетплейси – Amazon, eBay, Etsy тощо.

Щоб скористатися доставкою "Нової пошти Глобал", потрібно:

в кабінеті Western Bid вибрати доставку "Новою поштою Глобал";

отримати номер експрес-накладної;

у будь-якому відділенні "Нової пошти" віддати посилку оператору і назвати номер накладної.

Після цього відправлення будуть надходити на центральну сортувальну станцію "Нової пошти Глобал" в Києві, а звідти – доставлятися по всьому світу.