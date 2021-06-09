МАУ оновила права на польоти до Греції: список маршрутів

Державіаслужба України видала і оновила права авіакомпанії МАУ на польоти по семи маршрутах до Греції, повідомляє Avianews.

Авіаперевізник зможе здійснювати чартери з Одеси, з Харкова та Львова в Салоніки з частотою до двох разів на тиждень.

Також МАУ зможе літати по два рази на тиждень з Києва в Керкіру на грецькому острові Корфу.

Державіаслужба оновила права авіакомпанії, які дозволяли їй здійснювати регулярні рейси з Києва та Львова в Іракліон на грецькому острові Крит, а також з Києва в Салоніки.

З Києва МАУ тепер зможе літати на Крит до семи разів на тиждень, зі Львова на Крит — до п'яти разів на тиждень, з Києва в Салоніки — до семи разів на тиждень.

Отримання прав на маршрути не означає, що авіакомпанія буде здійснювати рейси в усіх напрямках або з максимальною частотою. Часто авіаперевізники запитують більше напрямків і більшу частоту, ніж виконують насправді.

Як українським туристам потрапити до Греції

Громадяни України з 14 травня 2021 року можуть відвідати Грецію з метою туризму. Для цього перед вильотом потрібно заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr.

Також необхідно пройти повну вакцинацію від коронавірусу. З моменту отримання останньої дози щеплення до моменту прибуття в Грецію має пройти не менше 14 днів.

Підтвердженням вакцинації є сертифікат, виданий країною, де проводилося щеплення. У ньому має бути вказане ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення.

Якщо турист не пройшов вакцинацію, для в'їзду в Грецію він може в якості альтернативи здати тест на коронавірус методом ПЛР. C моменту здачі аналізу до моменту прибуття в Грецію має пройти не більше 72 годин.

Якщо людина перехворіла на коронавірус, то може показати довідку про одужання. З моменту отримання позитивного результату на коронавірус методом ПЛР або на антиген має пройти не менше 2 місяців і не більше 9 місяців.

Всі документи можуть бути оформлені англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською або російською мовами.

Хто вже літає до Греції

Рейсами лоукостера Wizz Air можна долетіти з Києва в Афіни або Салоніки.

Ryanair вже літає з Києва до Афін.

Український лоукостер SkyUp відкрив і виконує рейси з Києва в Іракліон, Родос і Корфу.

Перед покупкою авіаквитків краще перевірити, чи виконує вже авіакомпанія рейси за обраним напрямком. У такому випадку пасажир збільшує свої шанси на те, що зможе полетіти, а його рейс не скасують.