У НАН прогнозують зниження смертності в Україні

Смертність в Україні могла б стати нижчою. Це можливо за умови, якби зараз коронавірусна хвороба була повністю зупинена, повідомляє УНИАН.

Науковці стверджують, що загальна смертність могла б зменшитися через те, що деякі люди, які вже були важко хворі, померли на тлі пандемії через інфікування коронавірусом або недостатнього догляду медичним персоналом в умовах обмеженості доступу до медичного обслуговування.

Зазначається, що в травні 2021 року загальна смертність знизилася з незначним випередженням, в порівнянні зі смертністю при підтвердженому COVID-19. Надмірна смертність продовжує демонструвати динаміку з більшою абсолютною амплітудою, в порівнянні з числом летальних випадків при COVID-19.