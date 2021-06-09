Віра Брежнєва в купальнику вразила мережу
Українська співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала струнку фігуру в білому купальнику. Артистка в пікантному образі зробила селфі у дзеркалі, повідомляє Обозреватель.
Відповідне фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Фанати оцінили кадр і засипали зірку компліментами.
Так, Брежнєва позувала на камеру у відвертому купальнику білого кольору з глибоким декольте, а також вона зробила насичений макіяж з акцентом на червоні губи.
"Червона помада + білий купальник = ідеальне комбо! Відкриваю сезон", – підписала знімок співачка.
Користувачам мережі дуже сподобалося нове фото Брежнєвої, і вони залишили безліч приємних коментарів під публікацією.