У Росії затримали блогера Юрія Хованського: звинувачують в екстремізмі

У Санкт-Петербурзі затримали відеоблогера Юрія Хованського у справі про пропаганду тероризму, повідомляє Україна Зараз.

У ЗМІ припускають, що справа пов'язана з піснею про теракт на мюзиклі "Норд-Ост" у 2002 році. Тоді в заручниках опинилися 916 осіб. Через три дні театральний центр правоохоронці взяли штурмом. Загинули 174 людини.

У блогера і вже експомічника депутата від ЛДПР також пройшли обшуки. Справою Хованського зайнявся 5-й відділ центру "Е", який розслідує злочини за етнічними й релігійними мотивами.

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