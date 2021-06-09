Близький друг Ахметова покинув "Шахтар"
Борис Колесніков, який займав пост віце-президента "Шахтаря" з 1998-го року, покинув донецький клуб. Про це сказано в заяві самого функціонера, опублікованому на офіційному сайті "гірників, повідомляє Телеграф.
"Шановні вболівальники! Більше 20 років я провів з« Шахтарем »в якості віце-президента клубу. За цей час ми пройшли довгий шлях, долаючи труднощі, і змогли домогтися дуже багато чого. Нам вдалося створити команду найвищого європейського рівня, нам вдалося побудувати чудову «Донбас Арену», але найголовніше - ми змогли виграти дуже багато трофеїв і завоювати підтримку декількох поколінь уболівальників.
Озираючись назад, можу з упевненістю сказати, що нам по праву є чим пишатися: «Шахтар» зараз - це лідер українського футболу, це клуб, який добре знають у всьому світі, це команда, яку поважають суперники і люблять мільйони украінцев.Сегодня в зв'язку з початком моєї роботи в партії «Україна - наш дім» я оголошую про складання своїх повноважень віце-президента «Шахтаря». Це складне рішення, але я приймаю його свідомо, тому що футбол повинен бути поза політикою.
Я хочу подякувати президенту клубу Рінату Ахметову за можливість бути частиною «Шахтаря» протягом усіх цих років. Хочу подякувати співробітникам клубу за професіоналізм і відданість, всіх гравців і тренерів - за перемоги і титули, наших уболівальників - за віру в «Шахтар», за щиру любов і неоціненну підтримку.
Я йду з поста віце-президента, але залишаюся великим другом «Шахтаря» і таким же фанатичним уболівальником, яким я був протягом десятків років: ще з тих пір, коли хлопчиськом бігав на стадіон «Шахтар», щоб повболівати за улюблену команду. Сьогодні для мене сумний день, але моє серце назавжди з клубом. Абсолютно переконаний, ніщо не зможе звернути «Шахтар» з переможного шляху! "- кінець цитати.