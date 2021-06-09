Близький друг Ахметова покинув "Шахтар"

Борис Колесніков, який займав пост віце-президента "Шахтаря" з 1998-го року, покинув донецький клуб. Про це сказано в заяві самого функціонера, опублікованому на офіційному сайті "гірників, повідомляє Телеграф.

"Шановні вболівальники! Більше 20 років я провів з« Шахтарем »в якості віце-президента клубу. За цей час ми пройшли довгий шлях, долаючи труднощі, і змогли домогтися дуже багато чого. Нам вдалося створити команду найвищого європейського рівня, нам вдалося побудувати чудову «Донбас Арену», але найголовніше - ми змогли виграти дуже багато трофеїв і завоювати підтримку декількох поколінь уболівальників.

Озираючись назад, можу з упевненістю сказати, що нам по праву є чим пишатися: «Шахтар» зараз - це лідер українського футболу, це клуб, який добре знають у всьому світі, це команда, яку поважають суперники і люблять мільйони украінцев.Сегодня в зв'язку з початком моєї роботи в партії «Україна - наш дім» я оголошую про складання своїх повноважень віце-президента «Шахтаря». Це складне рішення, але я приймаю його свідомо, тому що футбол повинен бути поза політикою.

Я хочу подякувати президенту клубу Рінату Ахметову за можливість бути частиною «Шахтаря» протягом усіх цих років. Хочу подякувати співробітникам клубу за професіоналізм і відданість, всіх гравців і тренерів - за перемоги і титули, наших уболівальників - за віру в «Шахтар», за щиру любов і неоціненну підтримку.