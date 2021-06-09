Більше 55% українців вважають владу Зеленського дилетантською

Дані опитування центру SOCIS свідчать, що 61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, 61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, 21,1% - в правильному.

54,2% громадян заявили, що за останні два роки їхнє матеріальне становище погіршилося, 35,3% - не змінилося, 9,1% - погіршився.

Разом з тим, 29,5% громадян вважають, що основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе Кабмін, 29,2% - президент, 21,3% - Верховна Рада.

50,1% громадян вважають, що за два роки президент Володимир Зеленський не виконав більшість своїх передвиборних обіцянок, 33,2% - вважають, що Зеленський виконав лише деякі свої передвиборні обіцянки, 9,6% - вважають, що більшість передвиборчих обіцянок Зеленського виконані або в процесі виконання.

Крім того, 66,5% громадян вважають, що виконання передвиборчої обіцянки президента Володимира Зеленського "Кінець епохи бідності" повністю провалено, 25,3% - вважають, що вона виконано частково, 1,2% - вважають, що воно повністю виконано.

Відповідаючи на питання: "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу Президента В.Зеленського?", Респонденти відповіли так:

Компетентна - 12,9%;

Популістська - 15%;

Непрофесійна, дилетантська - 55,3%;

Відмова від відповіді / не знаю - 16,9%.

Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Всього було опитано 2 000 респондентів.