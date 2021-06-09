Покупці елітних алмазів почали активно скуповувати каміння
Покупці елітних алмазів почали «шалено» скуповувати каміння, незважаючи те, що ціни на них завищені, повідомляє "Лента.ру".
На останньому закритому від сторонніх аукціоні De Beers, який відбувся на початку червня, в ряді випадків вартість каменів була на 10 відсотків вище, ніж під час минулих розпродажів.
Агентство Bloomberg відзначає, що готовність купувати камені за завищеною ціною демонструє зростаючий попит в індустрії, яка майже повністю була зупинена пандемією. Зараз огранщики і полірувальники, що становлять основу світового алмазного ринку, люто конкурують за камені.
Покупці, відомі як сайтхолдери (в тому числі Signet Jewelers, Graff і Tiffany & Co.), купують камені De Beers на торгах в Габороне (Ботсвана). У продажах бере участь обмежена кількість компаній, відібраних концерном, - їх називають «алмазним синдикатом». Концерн встановлює ціни на діаманти, але останнім часом вони виявилися вищими за ринкові.
З 2020 року алмазна галузь сильно постраждала через настання пандемії коронавірусу і падіння попиту на ювелірні прикраси. В результаті ціни на дорогоцінні камені впали до 10-річного мінімуму. В 2021-му виробництво алмазів виявилося на 20-25 відсотків нижче доковідного рівня на тлі спустошення запасів видобувних компаній.
Відновлення ринку чекають не раніше 2025 року, при цьому пропозиція буде рости від сили на 1-2 відсотка на рік.