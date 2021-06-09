Надія Матвєєва показала з ким проводить свій щасливий ранок

Надія Матвєєва часто радує шанувальників новими знімками в Instagram. Часто Надія показує, як проводить час на роботі, на вихідних, не забуваючи при цьому демонструвати свої модні наряди. А як зазвичай проходить її ранок перед ефіром? Дивіться далі в матеріалі, повідомляє Курс України.

Надія Матвєєва на одному зі знімків в Instagram позує в ефектному брючному костюмі червоного кольору, доповнивши його чорним топом і яскравими сабо з незвичайним принтом. Образ завершила звична зачіска з грайливими кучерями та лаконічний макіяж з акцентом на очах. Собака по кличці Семмі, з яким Надія практично не розлучається, поруч з телеведучою.

«Прекрасне ранок - обіцянка хорошого дня. Як би ви назвали ці фото? », - поцікавилася Надія у своїх передплатників.

Надя саме разом з Семмі проводить кожен свій ранок.