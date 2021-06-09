Ребров поскаржився на зарплату в угорському клубі

Колишній керманич київського "Динамо" Сергій Ребров, котрий нещодавно очолив клуб з Об'єднаних Арабських Еміратів, розповів про свої гонорари під час роботи в угорському "Ференцвароші, повідомляє УНИАН.

Слова 47-річного фахівця наводить nemzetisport﻿.

"Моя зарплата була низькою. Я отримував великі бонуси, коли ми досягали успіху в єврокубках. Спочатку вийшли в Лігу Європи, потім у групу Ліги чемпіонів. Я багато працював заради успіхів і заслужив ці гроші. Ніколи не просив клуб підняти свою базову зарплату" , - зазначив Ребров.

За інформацією угорських мас-медіа Ребров заробляв у "Ференцвароші" 700 тисяч євро на рік, а у своєму новому клубі, "Аль-Айні" з ОАЕ, його річний оклад становитиме 4 мільйони євро на рік.

Сергій Ребров: кар'єра і досягнення