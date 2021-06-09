Розгляд апеляції Семенченка закінчився через 10 хвилин після початку

Апеляційне засідання з розгляду скарги захисту Семена Семенченка закінчилося через 10 хвилин після початку, повідомляє Політика Страни.

Двоє суддів з трьох заявили про самовідвід, оскільки вони є фігурантами кримінальної справи, як і адвокат Семенченка Владислав Добуш.

Тепер повинні призначити нових суддів. Коли відбудеться наступне засідання, невідомо.

По завершенні засідання Семенченко заявив, що його допитують за запитом КДБ Білорусі. Він додав, що ділився з представниками білоруської опозиції бойовим досвідом за завданням української розвідки.

"Всі білоруси, за якими мене допитують, зараз проходять в Білорусі по кримінальних справах з тероризму. Вони були торік в Україні, і я, в тому числі за дорученням Головного управління розвідки при Міністерстві оборони, ділився з ними досвідом. Не було зброї, ми ділилися досвідом 2014 щодо протидії, бо всі чекали, що якщо будуть силові сценарії в Білорусі, почнеться російська агресія", – заявив Семенченко.

Семенченка підозрюють в створенні незаконної приватної військової компанії, контрабанді військових запчастин з Росії. Зараз колишній комбат добровольчого батальйону "Донбас" і нардеп перебуває під арештом без права внесення застави.