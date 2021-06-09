Суд забрав землю на Трухановому острові в охоронців Медведчука

Верховний Суд повернув територіальній громаді Києва 1,16 га землі на Трухановому острові, яку незаконно зайняла приватна фірма, повідомляє Лівий берег.

Верховний Суд визнав факт незаконного заняття і використання юридичною особою земельної ділянки на Трухановому острові без будь-яких правовстановлюючих документів на землю, наприклад, рішення Київської міської ради або договору. У зв'язку з цим юридичну особу зобов'язали повернути землю і звільнити її від розміщеного там майна.

Вартість земельної ділянки оцінюють у 25 млн гривень.

Нагадаємо, у вересні 2019 року журналісти Bihus.info повідомили, що охоронне агентство "Шторм", яке належить оточенню Віктора Медведчука, облаштувало базу на Трухановому острові, перекривши доступ до Дніпра.

"Шторм" зайняв понад 11 тисяч квадратних метрів землі Трухановому острові, яка обліковується за "Клубом Козак". Ділянка обгороджена високим парканом, який закриває доступ до берега. На зайнятій ділянці розміщена двоповерхова житлова споруда і спортмайданчик.

Тоді повідомлялося, що охоронне агентство належить Івану Бойченку та Віктору Чорному з "Українського вибору" Медведчука. Чорний разом з Медведчуком зайшов до Верховної Ради в складі ОПЗЖ.

"Шторм" упродовж останніх років займається охороною Медведчука, його дружини Оксани Марченко і цілої низки їх об'єктів нерухомості по всій країні.