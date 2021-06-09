Суд відхилив липові показання щодо збитого MH17, передані РФ

Слідча група у справі про збитий над Донбасом у 2014 році пасажирський рейс MH17 відхилила показання двох свідків, переданих Росією. Про це на засіданні в середу, 9 червня, заявила суддя Хелейн Керстенс-Фокенс, повідомляє Кореспондент.

У суді повідомили, що подружня пара з окупованого Сніжного, яка зараз проживає в Росії, заявила, що бачила запуск ракети не в районі Первомайського, а з Амвросіївки. Але слідство відзначає, що якби це було саме так, то місце запуску знаходилося б занадто далеко від місця катастрофи MH17. Також розслідування не знайшло інших підтверджень цієї інформації.

При цьому є підтвердження наявності як мінімум двох "Буків" на окупованій території. За кілька днів до катастрофи вони потрапили на супутникові знімки на військовому полігоні під Донецьком, але після аварії літака зникли.

Також російська сторона надіслала копії супутникових знімків місцевості в районі села Зарощенське (було під контролем України), на які нібито потрапив український "Бук". Оригінали були нібито знищені.

Але, за даними розслідування, російські фото були зроблені в період з 30 травня до середини червня - задовго до катастрофи. При цьому в РФ стверджують, що фото датовані 14 липня 2014 року. Підробку визначили на основі зміни ландшафту, оскільки, наприклад, на фото від 17 липня в цьому районі було зоране поле, чого не було на фото нібито від 18 липня.

Також з'ясувалося, що раніше в цьому районі дійсно пересувався український "Бук", але його не можна було використовувати для того, щоб збити літак. За місяць до події він був пошкоджений в результаті обстрілу сепаратистів.

Напередодні на засіданні суду було показано відео, на якому зенітно-ракетний комплекс "Бук" прямує в сторону смт Первомайське.

Також судді повідомили, що єдиною версією трощі рейса MH17 є ураження ракетою "Бука".