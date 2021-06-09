Україна наростила транзит скрапленого газу

Обсяг транзиту скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з території України в січні-травні 2021 року зріс на 3,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2020-го, склавши 251,8 тис. т. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95, повідомляє Enkorr.

Понад 99% всього транзиту довелося на російський СВГ: за п'ять місяців поточного року він збільшився на 6,4%, до 249,7 тис. т.

Газ із РФ по морю доставляли через порт Ізмаїл. Однак основний обсяг припав на залізницю. До Польщі було направлено 137,2 тис. т, в Угорщину -37,9 тис. т, в Молдову - 13,7 тис. т і в Румунію - 3,45 тис. т.

Транзит білоруського СВГ через Україну в січні-травні склав 2 тис. т. Весь цей обсяг був відправлений у напрямку Угорщини.

Загальний транзит через українські порти зріс на 55,4% (57,4 тис. т) в порівнянні з січнем-травнем 2020 року. У той же час перевезення газу в Східну Європу залізницею скоротилися на 5,6% (194,4 тис. Т).