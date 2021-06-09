У ДТП на Херсонщині загинула сім'я "свободівця"

8 червня на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік з дружиною і їх шестирічна дочка, повідомляє УНІАН.

Також у важкому стані в лікарні було госпіталізовано ще одну дитину - дівчинка 2004 року народження. Зараз поліція встановлює всі обставини події.

Поблизу с. Цукури Каховського району, на перехресті автодороги Одеса - Мелітополь і Чаплинка - Нова Каховка, зіткнулися автомобілі "AUDI Q7" і вантажівка "VOLVO" з напівпричепом.

Встановлено, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався по другорядній дорозі Чаплинка-Нова Каховка і виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці. Між транспортними засобами сталося зіткнення.

Як повідомив голова політичної партії "Свобода" Олег Тягнибок на своїй сторінці в Facebook, в результаті ДТП загинув "свободівець" Едуард Жмутський з дружиною Мариною і молодшою дочкою Златою (6 років). Їх старшу дочку Аліну у важкому стані госпіталізували.

"Едуард був заступником голови Кропивницького обласної організації ВО "Свобода", Марина - керівником обласної організації Об'єднання українок "Яворина" і депутатом Новгородківської селищної ради від "Свободи". Їх молодша дочка Злата в цьому році повинна була йти в перший клас, старша Аліна - тільки закінчила школу", - написав він.