Три найкращі рецепти десерту з полуницею
Вишукані десерти з ароматною, солодкою та соковитою полуницею, сподобаються усім. Їх можна подавати до святкового столу та у будні, повідомляє 24 Канал.
До вашої уваги – італійська панна котта з полуницею, ванільні капкейки з вершковим кремом та ніжний сирний чизкейк.
Панна котта з полуницею
- Час: 5 годин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 187 ккал
Інгредієнти:
- 250 грамів вершків 33%;
- 125 грамів молока 3,2%;
- 8 грамів желатину;
- 50 грамів цукру;
- 1 стручок ванілі;
- 50 грамів води.
- У миску з холодною водою викладіть желатин, залиште для набухання на кілька хвилин.
- Стручок ванілі розріжте уздовж, почистить від насіння.
- У каструлі з'єднайте молоко з вершками, поставте на вогонь, розігрійте, додайте стручок ванілі. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте цукор та перемішайте.
- Дістаньте з каструлі стручки ванілі, процідіть через дрібне сито.
- Далі – додайте желатин до вершків, перемішайте до повного його розчинення.
- Вилийте молочну суміш у силіконові форми, залиште для охолодження та відправте в холодильник на п'ять годин.
- Полуницю ретельно помийте, почистить, наріжте скибочками.
- Викладіть десерт на тарілку, задекоруйте полуницею.
Капкейки з вершковим кремом
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 305 ккал
Інгредієнти:
- 220 грамів борошна;
- 100 мілілітрів молока 3,2%;
- 120 грамів вершкового масла 82%;
- 120 грамів цукру;
- 10 грамів ванільного цукру;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- 2 яйця; – дрібка солі.
Інгредієнти для крему:
150 грамів вершкового сиру;
50 грамів цукрової пудри;
50 мілілітрів вершків;
ванільний цукор.
- У мисці збийте міксером вершкове масло з цукром, додайте ванільний цукор, яйця, молоко. Далі – поступово додавайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте тісто до однорідної консистенції.
- У форми викладіть тісто, відправте запікатись протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.
- Для приготування крему у мисці змішайте холодний вершковий сир з цукровою пудрою, акуратно збийте міксером, поступово влийте вершки, збивайте до однорідної консистенції.
- Готові булочки задекоруйте кремом або полуницею в шоколаді.
Ванільний чізкейк з полуницею
- Час: 55 хвилин
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 349 ккал
Інгредієнти:
120 грамів вершкового масла 82%;
220 грамів пісочного печива;
Інгредієнти для крему:
250 грамів вершкового сиру (Філадельфія);
350 мілілітрів сметани 20 – 25%;
ванільний цукор;
120 грамів цукру;
3 яйця.
- Для приготування основи подрібніть печиво у крихту за допомогою комбайна, додайте розтоплене вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто та відправте випікатись у розігріту духовку до температури 170 градусів на десять хвилин.
- У мисці змішайте сметану з цукром, додайте ванільний цукор, акуратно збийте міксером. Далі – додайте вершковий сир, перемішайте, поступово вбийте яйця, перемішайте до однорідної консистенції.
- Дістаньте з духовки тісто, вилийте зверху у форму крем, відправте запікатись на 50 – 55 хвилин при температурі 160 градусів. Готовий торт залиште на дві години у духовці для охолодження, відправте у холодильник на шість годин.
- Для декору почистить полуницю, наріжте скибочками.
- Готовий торт розріжте на порції, задекоруйте шоколадним сиропом та полуницею. Смачного!