Три найкращі рецепти десерту з полуницею

﻿Вишукані десерти з ароматною, солодкою та соковитою полуницею, сподобаються усім. Їх можна подавати до святкового столу та у будні, повідомляє 24 Канал.

До вашої уваги – італійська панна котта з полуницею, ванільні капкейки з вершковим кремом та ніжний сирний чизкейк.

Панна котта з полуницею

Час: 5 годин

5 годин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 187 ккал

Інгредієнти:



250 грамів вершків 33%;

﻿125 грамів молока 3,2%;

﻿ 8 грамів желатину;

﻿50 грамів цукру;

﻿1 стручок ванілі;

﻿50 грамів води.

У миску з холодною водою викладіть желатин, залиште для набухання на кілька хвилин. Стручок ванілі розріжте уздовж, почистить від насіння. У каструлі з'єднайте молоко з вершками, поставте на вогонь, розігрійте, додайте стручок ванілі. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте цукор та перемішайте. Дістаньте з каструлі стручки ванілі, процідіть через дрібне сито. Далі – додайте желатин до вершків, перемішайте до повного його розчинення. Вилийте молочну суміш у силіконові форми, залиште для охолодження та відправте в холодильник на п'ять годин. Полуницю ретельно помийте, почистить, наріжте скибочками. Викладіть десерт на тарілку, задекоруйте полуницею.

Капкейки з вершковим кремом

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 305 ккал

Інгредієнти:

﻿ 220 грамів борошна;

﻿100 мілілітрів молока 3,2%;

﻿120 грамів вершкового масла 82%;

120 грамів цукру;

﻿10 грамів ванільного цукру;

﻿1 чайна ложка розпушувача;

﻿2 яйця; – дрібка солі.

Інгредієнти для крему:

﻿150 грамів вершкового сиру;

﻿50 грамів цукрової пудри;

﻿50 мілілітрів вершків;

﻿ванільний цукор.

У мисці збийте міксером вершкове масло з цукром, додайте ванільний цукор, яйця, молоко. Далі – поступово додавайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте тісто до однорідної консистенції. У форми викладіть тісто, відправте запікатись протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів. Для приготування крему у мисці змішайте холодний вершковий сир з цукровою пудрою, акуратно збийте міксером, поступово влийте вершки, збивайте до однорідної консистенції. Готові булочки задекоруйте кремом або полуницею в шоколаді.

Ванільний чізкейк з полуницею

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 4 – 8

4 – 8 Калорійність на 100 грамів: 349 ккал

Інгредієнти:

﻿120 грамів вершкового масла 82%;

﻿ 220 грамів пісочного печива;

Інгредієнти для крему:

﻿ 250 грамів вершкового сиру (Філадельфія);

﻿ 350 мілілітрів сметани 20 – 25%;

﻿ ванільний цукор;

﻿120 грамів цукру;

﻿3 яйця.