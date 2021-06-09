Безпілотник вперше в історії заправив винищувач

Безпілотний літальний апарат (БПЛА) вперше в історії провів повітряну дозаправку літака, пише The Drive. Відповідне відео на YouTube опублікувала компанія Boeing, повідомляє Лента.Ру.

Заправка прототипом безпілотника MQ-25 Stingray винищувача F/A-18F Super Hornet Військово-морських сил (ВМС) США відбулася 4 червня в небі над штатом Іллінойс. В повітрі БПЛА знаходився близько 4,5 години. Всього літак від безпілотника отримав приблизно 150 кілограмів палива.

Це стало 26-м польотом даного БПЛА.

The Drive зазначає, що першим MQ-25 Stingray повинен отримати авіаносець George Bush типу Nimitz. Крім дозаправки, подібні БПЛА планується використовувати в розвідці. Всього ВМС США планує отримати 72 одиниці MQ-25 Stingray. Поставки перших безпілотників повинні початися до 2025 року.

Видання нагадує, що раніше здійснювалася лише повітряна дозаправка БПЛА від пілотованого літака, наприклад, шість років тому безпілотник X-47B Unmanned Combat Air System Demonstration (UCAS-D) отримав паливо від танкера 707.

Перший політ MQ-25 Stingray, призначеного для повітряної дозаправки палубних винищувачів, наприклад, F-35C Lightning II, відбувся у вересні 2019 року.