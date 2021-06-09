МОЗ хоче продовжити карантин на все літо

Глава відомства Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я запропонує Кабміну продовжити карантин на літній період зі збереженням основних карантинних обмежень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період. Ми повинні залишити основні обмеження, зокрема обов'язковість масок в громадських будівлях, транспорті, а також дотримання дистанції. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо оперативно реагувати і вводити "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідбезпечності", - сказав він.

Ляшко додав, що МОЗ вже розробив пропозиції щодо моделі перебування і діяльності в умовах "зеленого" рівня епідбезпечності, які дадуть більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи, бізнесу та подорожей.