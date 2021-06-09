МОЗ хоче продовжити карантин на все літо

МОЗ хоче продовжити карантин на все літо

Глава відомства Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я запропонує Кабміну продовжити карантин на літній період зі збереженням основних карантинних обмежень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період. Ми повинні залишити основні обмеження, зокрема обов'язковість масок в громадських будівлях, транспорті, а також дотримання дистанції. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо оперативно реагувати і вводити "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідбезпечності", - сказав він.

Ляшко додав, що МОЗ вже розробив пропозиції щодо моделі перебування і діяльності в умовах "зеленого" рівня епідбезпечності, які дадуть більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи, бізнесу та подорожей.

"Зокрема, ми плануємо скасувати вимоги щодо заповнювання залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів і спростити процес проходження кордонів для повернення з відпусток", - сказав міністр.

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