МОЗ очікує, що "зелена" зона протримається в Україні все літо

Міністерство охорони здоров'я очікує збереження "зеленого" рівня епідбезпеки на всій території України на літній період, що може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС, заявив глава відомства Віктор Ляшко в ході засідання уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поточна епідситуація дозволяє говорити про те, що вся країна відповідає за індикаторами" зеленому "рівню епідопасності. Аналогічну ситуацію ми очікуємо й на наступному тижні та протягом літнього періоду", - сказав він.

Крім того, міністр додав що позитивність тестувань в Україні вперше у 2020-2021 роках відповідає рекомендаціям ВООЗ і становить менш як 5%.

"Такий рівень тестувань і щільна динаміка захворюваності можуть вивести Україну в ряд країн зі сприятливою епідситуацією за критеріями ЄС. Це, своєю чергою, може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку 2021 року", - повідомив Ляшко.

Він також зазначив, що завантаженість ліжок в країні найнижча з початку року.

"Восьмий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності, добова кількість госпіталізацій продовжує скорочуватися й знаходиться на найнижчому рівні у 2021 році", - сказав глава міністерства охорони здоров'я.

За його словами, зайнятість ресурсів медичної системи також вийшла на найнижчий у 2021 році рівень: реанімаційні ліжка завантажені на 29%, ліжка з киснем - на 15%, апарати ШВЛ - на 7%.