Захищений месенджер виявився додатком ФБР

﻿ФБР запустило захищений месенджер An0m, який розповсюдило серед злочинців. Бюро весь час мало доступ до переписки і змогло зібрати величезну кількість доказів. У результаті затримали понад 800 осіб в 18 країнах, повідомляє 24 Канал.

ФБР і австралійська поліція завершили багаторічну операцію під кодовою назвою "Троянський щит". Відомство кілька років збирало дані злочинців, поки ті думали, що користуються безпечним додатком для листування.

Троянський щит

За три роки існування додатку An0m його користувачі переслали понад 20 мільйонів повідомлень з 11,8 тисячі пристроїв. Зазвичай бюро бере під контроль месенджери, які вже стали популярними, але цього разу перетворило у величезну приманку маловідомий додаток.

ФБР не пошкодувало грошей на операцію. Після викриття і затримання працівників Phantom Secure, яка постачала модифіковані смартфони злочинним організаціям, бюро завербувало як гендиректора компанії, так і кількох інших учасників злочинної схеми. Їм щедро заплатили і вони переключилися на новий додаток, почавши його розповсюдження на заміну продуктів Phantom Security.

Зростання популярності було дуже повільним. Спочатку додаток встановили лише на 50 пристроях в Австралії. Але незабаром чутки про новий месенджер поширилися серед злочинців і через рік у нього були вже сотні користувачів. До кінця операції месенджер працював на 11,8 тисячі пристроїв у 90 країнах.

Влада різних країн почала обмінюватися даними тричі на тиждень. У ФБР стверджують, що розшифрували всі повідомлення за кількома винятками — близько 15 користувачів Anom в США агенти з якоїсь причини не відстежували.

Результати операції

ФБР і влада 18 різних країн провели близько 800 арештів. Злочинців затримали у таких країнах:

США,

Великій Британії,

Новій Зеландії,

Австралії,

Сербії,

Нідерландах

та інших, які поки публічно не заявили про участь в операції.

З жовтня 2019 року ФБР обробило понад 20 мільйонів повідомлень, в яких обговорювали контрабанду наркотиків, корупцію та інші організовані злочини високого рівня. У документах також наводяться цитати повідомлень з розмовами про постачання кокаїну.