Культовий спортбайк Suzuki повернули в виробництво

Легенарний Suzuki Hayabusa повертається. Після нетривалого відсутності на ринку модель знову в строю - представиши третє його покоління, повідомляє АвтоПортал.

Новий Сузукі Хаябуса 2021 не стали радикально змінювати. По суті, це серйозно доопрацьований мотоцикл другого покоління. Хоча в ході розробки розглядалися різні нестандартні ідеї на кшталт установки турбіни, але все ж в Suzuki вирішили піти еволюційним шляхом - це дозволило утримати ціну на рівні 18 500 євро.

Suzuki Hayabusa 2021 зберіг знайомий силует і від попередника його можна відрізнити, перш за все, за сучасною світлодіодною оптикою. Маса становить 264 кг.

Спортбайк Сузукі як і раніше оснащений 1,3-літровою четвіркою. Вона не зазнала серйозних змін, а через нові еко-стандартів навіть втратила в віддачі. Так, потужність знизилася до 188 к. с., а крутний момент - до 150 Н∙м. Проте, на низах і середніх оборотах тяги стало більше.

До того ж, новий Suzuki Hayabusa став трохи швидше - 3,2 с до сотні. Максимальна швидкість обмежена на 299 км/год. У байка знайома підвіска KYB і гальма Brembo. Оснащення включає ABS і трекшн-контроль.