Ряд товарів звільнять від податку на ввезення

Кабінет міністрів на засіданні 9 червня ухвалив законопроект про внесення змін до Митного кодексу. Він пропонує звільнити від оподаткування ввезення деякого обладнання, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє UBR.

Таким чином Митний кодекс адаптують до процедур Євросоюзу і тих, які передбачені Угодою про асоціацію.

Законопроект уряду пропонує обнулити податки на ввезення:

обладнання підприємств, які переносять свою діяльність на територію України;

наукових приладів та обладнання за умови, що вони призначені для некомерційних цілей.

За прогнозом уряду, такі кроки будуть стимулювати великі підприємства починати роботу в Україні і вкладати інвестиції. Крім того, законопроект повинен зменшити витрати для галузі науки і освіти.