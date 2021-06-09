Кабмін призначив шість нових заступників міністрів

Кабінет міністрів України під час засідання в середу, 9 червня, прийняв рішення про ряд кадрових змін. Уряд призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків державного секретаря Міністерства економіки України Галабудську Тетяну Миколаївну. Раніше вона обіймала посаду начальника відділу забезпечення внутрішнього контролю відомства, повідомляє Страна.ua.

Кабмін призначив:

Васькова Юрія Юрійовича - заступником Міністра інфраструктури України;

Юрченко Анну Станіславівну - заступницею Міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції;

Комаріду Олександра Олеговича - заступником Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції;

Льва Михайла Олександровича - заступником Міністра економіки України;

Глущенко Світлану Володимирівну - заступницею Міністра економіки України;

Бучка Володимира Анатолійовича - першим заступником голови Державної служби геології та надр України;

Калениченко Наталю Григорівну - заступницею голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Уряд розпорядився звільнити:

Льва Михайла Олександровича - з посади першого заступника голови Державного космічного агентства України.

Кабмін погодив призначення:

Андрущенка Олександра Анатолійовича - на посаду генерального директора Державного підприємства спеціального зв'язку;

Мішина Михайла Миколайовича - на посаду директора приватного акціонерного товариства "Український інститут з проєктування та розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури "Діпрозв'язок".

Уряд звільнив:

Бучка Володимира Анатолійовича - з посади державного секретаря Міністерства інфраструктури України.