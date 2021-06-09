Маск скасував випуск найшвидшого автомобіля Tesla

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія не буде випускати свою найшвидшу модель Model S Plaid+. За його словами, звичайна версія Plaid і так дуже добра, повідомляє Обозреватель.

Маск зазначив, що Plaid розганяється від 0 до 96 км/год за дві секунди , що робить його "найшвидшим серійним автомобілем будь-якого типу". Про це він написав у Twitter﻿.

Model S Plaid+ мала коштувати 149 990 доларів, в той час як звичайна версія – 119 990 доларів. Plaid без + дійсно дуже потужний. Він має 1020 кінських сил і максимальну швидкість 321 км/год.

Обіцяли, що Plaid+ зможе проїхати 837 кілометрів на одному заряді, тоді як у звичайного седану буде 563 км пробігу. Також можна обрати варіант Long Range за 79 990 доларів, який зможе проїхати 603 км на одному заряді, але він розганяється до 96 км/год за 3,1 секунди та має максимальну швидкість 249 км/год.

Детальніше про модель можна буде дізнатися 10 червня, тому що Tesla організовує спеціальний захід для Model S Plaid на заводі у штаті Каліфорнія, США.