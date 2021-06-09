Африканські країни просять терміново поділитися з ними COVID-вакциною

В Африці через брак вакцин б'ють на сполох і просять багаті країни поділитися надлишками, пишуть міжнародні ЗМІ.

За даними університету Джона Хопкінса, в Південній Африці – африканській країні з найбільш стабільною економікою – повністю вакциновані лише 0,8% населення, тоді як в Нігерії – найбільшій країні континенту з населенням понад 200 млн осіб – близько 0,1%.

У ряді країн ситуація доходить до абсурду: препарати вивозять із сільської місцевості, тому що їх не вистачає в містах.

"Я хотів би вірити, що країни Великої сімки, більшість з яких зберегли надлишкові дози вакцин, хочуть бути на правильному боці історії. Роздайте ці вакцини. Нам потрібно побачити ці вакцини, а не просто обіцянки й добру волю", – сказав вірусолог Африканського центру контролю захворювань Джон Нкенгасонг.

Багато хто з нужденних заявляють про проблему більш прямолінійно.

"Люди помирають. Час проти нас. Це божевілля!" – написала адвокат з прав людини з ПАР Фатіма Хасан.

США вже погодилися негайно надати країнам Африки 5 млн доз вакцини, проте це не розв'яже заявлені проблеми. З урахуванням наданої допомоги ВООЗ, міжнародної ініціативи COVAX і угоди з Johnson & Johnson державам не вистачає близько 700 млн доз препаратів.