Укрексімбанк виставив на продаж борг історичного автозаводу

Державний "Укрексімбанк" виставив на продаж права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість автомобільного заводу у Львові, повідомляє БiзнесЦензор.

Електронний аукціон відбудеться 5 липня через систему ProZorro.Продажі.

Відзначається, що продаж відбудеться для погашення заборгованості підприємства перед банком.

Відзначається, що загальна сума боргу разом з авансуванням витрат арбітражного керуючого і початкова ціна на аукціоні становить 76,58 млн грн.

"Міською владою розглядались шляхи відновлення діяльності підприємства, яке було флагманом українського автобусобудування, в тому числі і під колишнім брендом, викуп нерухомості або розробка архітектурної концепції розвитку цієї території. З огляду на такі перспективи, цей актив є інвестиційно привабливим, зокрема для подальшого продажу або співучасті в проектах", - йдеться в повідомленні.

Забезпеченням за кредитними договорами є адміністративні та виробничі будівлі машинобудівного заводу, зокрема, приміщення головного виробничого корпусу, а також виробниче обладнання цехів.

Відзначається, що колишній завод займає площу в кілька десятків гектарів у Сихівському районі Львова.

Юрособа-позичальник був визнаний банкрутом із застосуванням до нього процедури ліквідації. У 2020 році держвиконавцем було проведено опис нерухомості підприємства і солідарних боржників, однак його продаж зараз заборонена рішенням суду.