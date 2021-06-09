Комітет ВР підтримав збільшення суми відшкодування банківських вкладів

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти у першому читанні законопроект 5542-1. Документом пропонується збільшити гарантовану суму вкладів у банках з 200 тисяч гривень до 600 тисяч гривень, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив голова комітету Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі, проект №5542-1 передбачає набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також поступове збільшення суми граничного розміру відшкодування за вкладами до 600 тис. гривень.

Відзначимо, законопроектом 5542-1 пропонується підвищити суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 200 до 400 тис. гривень до 31 грудня 2022 року та до 600 тис. гривень з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У разі банкрутства банку держава більше не гарантуватиме вклади.