Найдорожчий метал стане ще дорожче

Паладій, найдорожчий в світі дорогоцінний метал, може стати ще дорожче на тлі зростаючого попиту, повідомляє "Лента.ру".

У травні ціна паладію досягала рекордного значення - більш ніж 3018 доларів за тройську унцію, і, не дивлячись на деяке зниження за останній місяць, цей метал все ще майже на тисячу доларів дорожче золота. Розрив між паладієм і золотом в минулому місяці став найзначнішим з лютого минулого року і може збільшитися ще більше на тлі відновлення глобальної економіки, пише Bloomberg.

На ринку паладію очікується дефіцит, до якого можуть призвести зростаючі потреби автомобільної промисловості і більш серйозний екологічний контроль. Свій внесок внесуть і очікувані труднощі з поставками на тлі припинення видобутку в рудниках найбільшого виробника - «Норнікеля».

При цьому золоту деякі експерти пророкують подальше зниження ціни: на думку аналітика ринку цінних металів ABN Amro Джорджетт Боель (Georgette Boele), до кінця року цей метал може подешевшати до 1700 доларів за тройську унцію.

Паладій застосовують в електроніці, стоматології та ювелірній справі, але головна сфера використання - виробництво автомобільних каталізаторів в бензинових двигунах. Каталізатори потрібні для зниження рівня токсичних викидів в атмосферу, що стає все більш актуальним на тлі зберігається тренда на перехід до зеленої економіки.