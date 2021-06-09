COVID-паспорти і гроші на боротьбу з фейками: що прийняв Кабмін

Засідання Кабміну 9 червня розпочалося з теми ковідних паспортів. З паспортами в Україні ситуація не зовсім певна – незрозуміло, коли вони з'являться, і чи зможуть наші громадяни подорожувати по таких документах, повідомляє Страна.ua.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ковідні сертифікати в стадії розробки, і орієнтовно з'являться в липні. Їх видаватимуть в паперовому або електронному вигляді, через лікарні або додаток "Дія".

У сертифікатах буде міститися інформація по вакцинації, ПЛР-тестів або наявності антитіл - такий же формат передбачений в більшості країн Європи.

Що стосується загальної ситуації з ковідом, то, як зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко, зараз усі регіони в зеленій зоні, з кожним днем коронавірусна статистика покращується. За його словами, це дозволяє розраховувати на те, що вже цього літа Європа може відкрити кордони для українців, і відпустка в ЄС стане реальністю.

Також Ляшко зазначив, що МОЗ працює над списком нових послаблень, зокрема, будуть зняті обмеження по наповнюваності залів, відвідування спортклубів і т.д. Разом з тим, карантин поки не скасовується, і, якщо в окремих регіонах зафіксують спалаху ковіду, рівні епідбезпечності мінятимуть. Залишаються (швидше за все, як мінімум, на все літо) вимоги по маскам і дистанції.

Кабмін анонсував ще одне важливе рішення - план підготовки до нового опалювального сезону.

Сезон обіцяє виявитися непростим. Самого плану підготовки до опалювального сезону у відкритому порядку денному Кабміну не було. Зазвичай так приймають документи, які потім ще кілька днів доопрацьовуються.

За словами Дениса Шмигаля, в плані передбачено механізм реструктуризації боргів тепловикам, а також прописані норми з накопичення вугілля і газу.

Будівництво без податків

Кабмін схвалив і передасть на ратифікацію парламенту рамкову угоду між урядами України і Туреччини про співробітництво в сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу і пільгових категорій українців.

Сама угода була підписана в квітні цього року. Але для його запуску потрібно ратифікація Радою.

У документі є кілька цікавих пунктів.

По-перше, будівництво в рамках цієї угоди (тобто, житла для кримських татар і пільговиків), включаючи всі товари, техніку тощо буде звільнено від усіх податків, зборів і інших платежів в Україні.

По-друге, виконавці (турецькі компанії) і замовник будівництва (з пропискою в Україні) не платитимуть ПДВ - для них в угоді прописана нульова ставка.

По-третє, з ділянок, які будуть виділятися під будівництво, знімається плата за землю. Самі ділянки, до слова, планується передавати підрядникам без проведення земельних конкурсів і аукціонів.

Виправлення ЄСПЛ. Як хочуть зрізати терміни за "погані" в'язниці

З подачі Мін'юсту, Кабмін затвердив законопроект, який у разі його прийняття дозволить зменшити термін тюремного ув'язнення.

У проекті йдеться про те, що, якщо умови утримання в установах попереднього ув'язнення або виконання покарань були неналежними, то термін, після якого можна претендувати на умовно-дострокове звільнення зменшується. Обіцяють зрізати час, який ув'язнений провів в тих самих "неналежних" умовах.

Вирішувати - чи дійсно укладений містився в поганих умовах і який саме час будуть спеціальні комісії. Щоб запустити розгляд справи, потрібно буде подати відповідну скаргу на погані умови утримання. Якщо рішення комісії буде негативним (тобто, вона не визнає факту неналежного утримання), ув'язнений може оскаржити його в суді.

Але УДО раніше терміну - це ще не все. За страждання в "поганих" СІЗО і в'язницях, пропонують також розглядати зняття судимості раніше терміну. Відповідні зміни пропонується внести до Кримінального кодексу.

Як говориться в пояснювальній записці, піти на поступки влади змушують численні позови українців, які зіштовхнулися із суворою тюремною дійсністю, в Європейський суд з прав людини (їх на сьогоднішній день більше 80). І якраз скорочення терміну ЄСПЛ називаємо одним із способів компенсації за утримання в неналежних умовах.

170 тисяч гривень за порушення авторських прав

Перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко подав на Кабмін масштабний законопроект - Про авторське і суміжні право.

Закон про авторські права в Україні вже є, але, як зазначено в пояснювальній записці до нового проекту, він був прийнятий ще в 2001 році і багато його пунктів не відповідають європейському законодавству.

І вже намітився ряд протиріч. Наприклад, в Цивільному кодексі зазначено, що права на інтелектуальних продукт, створений на робочому місці, належать як самому автору (тобто, працівникові), так і роботодавцю.

При цьому закон про авторські права прописує, що такі права належать виключно роботодавцю, якщо інше не прописано в договорі. Що ускладнює життя компаніям, особливо з оформлення прав інтелектуальної власності на комп'ютерні програми і ПО, а також є ризики необгрунтованих претензій від працівників, - зазначено в пояснювальній записці.

Багато питань і за договорами на передачу прав інтелектуальної власності. Чинне законодавство зобов'язує укладати їх виключно в письмовій формі.

"При цьому багато об'єктів інтелектуальної власності поширюються в мережі Інтернет на умовах публікації пропозиції надати або отримати ліцензію, адресовану необмеженому колу осіб. За такою системою функціонує популярний відеосервіс Ютюб, банки фотографій, Вікіпедія та інші ", - наголошується в пояснювальній записці.

Тобто, фактично українські користувачі користуються зараз всім цим контентом незаконно - так як немає письмового договору.

Що пропонується в новому проекті

По-перше, держоргани і роботодавці автоматично отримують право на інтелектуальний продукт, створений працівником (в тому числі, бази даних, програмне забезпечення та ін). Як вважають в Мінекономіки, це суттєво посилить позиції наших IT-компаній.

По-друге, приберуть невідповідність за договорами - для того, щоб користуватися контентом в інтернеті, досить буде просто погодитися з публічним договором.

По-третє, пропонується встановити правову охорону неоригінальних баз даних (так як на їх створення і обслуговування теж потрібні чималі кошти)

По-четверте, хочуть розширити список винятків, на які не поширюється охорона авторських прав (для людей з порушенням зору, на твори, розміщені на публічних майданчиках тощо).

По-п'яте, розширять список суб'єктів, які можуть відстоювати авторські права, в тому числі, через суд. У нього включать, наприклад, профільні об'єднання, різного роду антипіратські організації та ін.

Окремим проектом пропонується внести зміни до чинного законодавства щодо покарання за порушення авторських прав. Так, в КК хочуть внести пункт про те, що фінансування порушення авторського права (скажімо, незаконне видання книг або використання фільмів) карається штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів (до 170 тисяч гривень). Повторне порушення - штраф до 25 неоподатковуваних мінімумів або тюремне ув'язнення від 3 до 6 років.

Норми щодо безмитного ввезення товарів з-за кордону зріжуть вдвічі

Кабмін схвалив законопроект, яким пропонується переглянути ряд мит.

Так, хочуть зняти мита в наступних випадках:

на товари, які є основними засобами і які фірма-власник переносить в Україну для створення нового підприємства. Під цю категорію в теорії підпадає парк техніки, який завозять в Україну іноземні фірми-підрядники, які будують в нашій країні дороги і будинки.

Наукове обладнання, запчастини та витратні матеріали (якщо вони призначені для освітніх цілей або проведення некомерційних досліджень або ввозяться установами освіти)

апаратура і запчастини для цілей наукових досліджень

Тварини, біологічні та хімічні речовини і зразки для лабораторного використання

Терапевтичні речовини, реагенти для визначення групи крові для лабораторій та інститутів

Ліки та ветпрепарати, які використовуються на спортивних змаганнях

Товари для використання на кладовищах, які ввозять іноземний компанії для догляду за пам'ятниками і могилами жертв війни.

У всіх випадках прописана заборона на продаж або відчуження такої продукції.

Але найцікавіше в цьому проекті - норми ввезення товарів з-за кордону для українців.

Ліміти по вартості товару, який можна ввозити без сплати податків (а це ПДВ і по ряду товарів - ввізне мито), хочуть урізати. Якщо зараз авіа-пасажири можуть завозити без сплати мит товару на 1000 євро, а ті, хто в'їжджає через наземні пропускні пункти - на 500 євро, то в новому проекті суму знизили до 430 євро і 300 євро відповідно. Тобто, для авіа- більш ніж удвічі, для наземного ввезення - майже вдвічі.

Норму по вазі багажу (50 кілограм) залишили без змін.

Але можна ввозити без мита майно і авто особам, які переїжджають в Україну на постійне місце проживання або українцям, які мають закордонне спадок. Також не потрібно нічого платити за весільні подарунки вартістю до 1000 євро.

Окремим пунктом переписали норми ввезення в Україну сигарет і спиртних напоїв (що актуально для туристів, які повертаються з-за кордону).

По сигаретах норма безмитного ввезення, як і раніше - 200 штук на людину. Допускається ввезення 50 сигар або 250 грамів тютюну.

За вино і пиво норму безмитного ввезення збільшили. Зараз допускається ввезення 5 літрів пива і 2 літрів вина, в новому проекті прописано 16 літрів пива і 4 літри вина.

По міцному алкоголю норма, як і раніше - 1 літр на людину. Якщо більше - треба платити ПДВ і акцизний збір, що збільшує вартість товару більше ніж на третину.

Втім, на практиці, якщо перебір по товару незначний, виконання цих правил контролюється не надто жорстко. Але може стати приводом для митників (особливо на автомобільних пропускних пунктах) вимагати з громадян плату за "безмитне ввезення".

Пільговий проїзд під питанням

В Україні хочуть остаточно монетизувати пільговий проїзд в транспорті. Кабмін затвердив законопроект, який вносить ряд змін до чинного законодавства щодо пільгового проїзду.

Але монетизація - лише один з пунктів нового проекту.

Власне, саме питання - чи буде пільговий проїзд для ветеранів, чорнобильців, інвалідів та інших категорій громадян, які зараз право на нього мають - після прийняття нового закону виявиться в підвішеному стані.

Надавати пільги чи ні, і кому саме - вирішуватимуть виключно органи місцевої влади. Місцеві чиновники також зможуть визначати суму, яку вони готові виплачувати пільговикам в якості компенсації за проїзд. Вона не обов'язково повинна покривати всі витрати пільговика на транспорт - все в рамках бюджету. З огляду на хронічну нестачу грошей в місцевих бюджетах, можна не сумніватися, що влада схопляться за можливість самим вирішувати - буде у них пільговий проїзд чи ні.

Навіть в Києві маршрутники скаржаться, що їм уже кілька років не платять ні копійки компенсацій за проїзд пільговиків. Тобто, якщо місцева влада не прийме рішення про порядок пільгового проїзду в міському транспорті, то водії отримають всі підстави просто не пускати в маршрутки пенсіонерів та інвалідів без грошей.

Суд для Росії, членство в НАТО і ЄС, світова житниця

Уряд схвалив проект указу президента про стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

Сама стратегія досить велика. Але з неї можна зробити висновок про основні зовнішньополітичні акценти.

Зокрема, зазначено, що Україна буде прагнути до ключового партнерства з ЄС і НАТО, включатися в боротьбу з міжнародним тероризмом, злочинністю, незаконною міграцією, кіберзагрозами. Також окремо зазначено на участь країни у протидії негативним наслідкам змін клімату (ч то передбачає, зокрема, європейський курс Green Deal, на який ми підписалися. В його рамках - закриття вугільних шахт, високі податки для "брудних" підприємств та ін.).

Зазначено, що Україна на тлі пандемії усвідомлює свою роль як світового постачальника продовольства. Тобто, аграрний напрямок вітчизняної економіки буде зміцнюватися, як і сировинної статус країни.

Серед цілей зовнішньої політики названо залучення Росії до міжнародно-правової відповідальності, членство в НАТО і ЄС, екологічна трансформація країни, залучення інвестицій. Більш детально зі стратегією можна ознайомитись тут.

Інвентаризація лісів

Уже сьогодні на Кабміні з'явилися документи по лісі. Зокрема, уряд вніс зміни до чинних законодавчих актів, порядок використання коштів на фінансування заходів щодо захисту лісового фонду. Згідно з ним, бюджетні кошти можуть виділятися під інвентаризацію лісів.

Тобто, фактично, дано старт інвентаризації лісів, про яку вже багато говорили, але яку до сих пір так і не провели. Фінансування на цей рік складе 20 млн гривень. Всього на інвентаризацію може піти 4 роки.

Домовленості щодо водійських прав з ОАЕ

Домовленості України і ОАЕ про взаємне визнання водійських прав, на практиці не працюють. Нагадаємо: такі домовленості були досягнуті ще кілька місяців тому, під час візиту Зеленського в Емірати.

Але наші права в ОАЕ як і раніше не визнають - щоб взяти там авто напрокат, потрібно оформляти ще й міжнародне посвідчення водія (так звану "сіру книжечку").

Коментуючи цю ситуацію, заступник голови МВС Антон Геращенко розповідав, що домовленості поки ще не почали діяти, так як для їх запуску потрібні узгодження на рівні урядів двох країн. Він прогнозував, що такі можуть відбутися вже в травні.

Але тільки сьогодні, 9 червня, Кабмін погодив меморандум про взаєморозуміння між МВС України та ОАЕ в частині визнання національних водійських посвідчень.

Він передбачає, що наші права будуть визнаватися в ОАЕ, їх також можна обміняти без перескладання іспитів на національні права Еміратів.

Допомога Судану

Україна, чиЄ боргове навантаження за останнім часом рекордно зросла, просить МВФ списати борги Судану. Кабмін схвалив текст листа МВФ, в якому пропонується списати борг Судану в пропорції до квоти України в сумі 4,2 млрд СПЗ або близько 6 млн доларів.

Цікаво, що при цьому МЗС цей лист не потримав - з причин політичного характеру.

Варто зазначити, що МВФ вже ухвалив стратегічне рішення по Судану. Погашення його боргів буде йти за рахунок коштів, накопичених на спеціальному страховому рахунку SCA-1 і за рахунок додаткових грантових коштів країн-учасниць Фонду. SCA-1 Формується за рахунок внесків учасників МВФ.

Нашої частки на спеціальному страховому рахунку - 16,74 млн СПЗ або близько 23,9 млн доларів. Країни могли вибрати кілька варіантів - як реагувати на запит щодо списання боргів Судану: відмовитися брати участь, підтримати з частковим виділенням коштів, підтримати, віддавши всю частку на страховому рахунку, виділити додаткові грантові кошти.

Україна вибрала другий варіант - частково поділитися грошима. Інша частина з страхового рахунку піде на погашення відсотків по нашому боргу перед МВФ.

Гроші на фейки

Мінкульт отримає гроші на боротьбу з дезінформацією і "деструктивною пропагандою" . Кабмін своїм рішенням вніс зміни до порядку використання бюджетних коштів, передбачених на створення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції.

Зараз фінансування передбачено на збір, переклад, поширення інформації про діяльність президента, Кабміну, ВР, інших держорганів, забезпечення інформацією ЗМІ, випуск державних засобів масової інформації, корпункти за кордоном та ін.

Цей перелік доповнено новим пунктом: "здійснення заходів в сфері інформаційної безпеки, зокрема, пов'язаних з протидією дезінформаційним кампаніям і деструктивної пропаганди".

Які саме засоби на це підуть і як відомство Олександра Ткаченко буде боротися з "деструктивною пропагандою" ? У пояснювальній записці зазначено, що на "Укрінформ" буде покладено завдання виявляти та реагувати на різного роду фейки. Ця робота буде йти в зв'язці з РНБО і Центром протидії дезінформації.

Також "Укрінформ" буде забезпечувати оперативне донесення суспільству офіційної позиції держорганів.