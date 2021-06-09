Нідерланди - Україна: час початку матчу Євро-2020

Збірна України з футболу вже в неділю, 13 червня, проведе свій перший матч на чемпіонаті Європи-2020. У стартовій грі "жовто-сині" зустрінуться з лідерами групи С Нідерландами, повідомляє Обозреватель.

О КОТРІЙ НІДЕРЛАНДИ – УКРАЇНА

Поєдинок відбудеться на полі стадіону "Йохан Кройф Арена". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. На грі не будуть присутні вболівальники нашої команди, яким заборонили в'їзд до Королівства.

ДЕ ДИВИТИСЯ НІДЕРЛАНДИ – УКРАЇНА

Побачити поєдинок можна буде завдяки прямій трансляції на загальнонаціональному каналі "Україна". Крім того, гру покажуть спеціалізовані "Футбол 1" і "Футбол 2", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, ефір зі столиці Нідерландів організовують російський федеральний Перший канал і білоруські мовники "Білорусь 5" і "Білорусь 5. Інтернет".

ПРОГНОЗ НА ПЕРЕМОЖЦЯ В ГРУПІ С ЄВРО-2020

Нагадаємо, в групі С окрім збірних Нідерландів і України також виступають Північна Македонія і Австрія. Аналітики явним фаворитом в квартеті бачать першого суперника "жовто-синіх". Ставки на те, що "помаранчеві" займуть перше місце в квартеті, приймаються з коефіцієнтом 1,33.

Далі йдуть українці, на яких пропонується котування 6,00. Показники на тріумф Австрії досягають рівня 7,00. А в Північну Македонію вірять найменше – на її підсумкову перемогу в групі можна поставити з індексом 21,00.