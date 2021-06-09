Вагітна Осадча покрасувалась на відпочинку сукнею за 2 тисячі гривень

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала стильне вбрання зі спільної колекції з дизайнером Андре Таном. Так, білосніжна сукня з поясом коштує 2 тисячі гривень, повідомляє Обозреватель.

Відповідне фото ведуча опублікувала на сторінці в Instagram. Фанати оцінили образ знаменитості та засипали її компліментами.

Осадча вийшла на публіку в скороченій чорній сукні в горох. Вбрання фіксується запахом з подовженим тканинним шнурком. Також образ доповнює короткий рукав і V-подібне декольте. Свій лук знаменитість завершила стильними сонцезахисними окулярами, капелюхом і прикрасами.

Осадча у стильному образі. Джерело: instagram.com/kosadcha