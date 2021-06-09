Голова Євроради прокоментував ситуацію з Протасевичем

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський союз не заспокоїться щодо Білорусі, поки президент Олександр Лукашенко не звільнить опозиційного журналіста Романа Протасевича. Брюссель залишається на боці тих, хто бореться за свободу слова і демократію, повідомляє РБК-Украина.

"Я хотів би звернутися до всього білоруського народу, з особливим акцентом на тих громадянах, які борються за свободу слова і демократію: Європейський союз на вашому боці, і ми будемо підтримувати вас, щоб ви могли обрати свій шлях" , - зазначив він.

За його словами, нинішній режим в Білорусі несе повну відповідальність за стан Протасевича.