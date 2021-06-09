Міжбанк: НБУ вдалося зупинити зміцнення гривні

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку в першій половині торговельної сесії пропозиція валюти знову в кілька разів перевищила попит.

Національний банк знову був змушений втрутитися. Відразу після початку торгів він вийшов з інтервенцією на покупку валюти за ціною 27,10 гривень і за хвилину викупив 20 млн доларів, після чого виставив великий ордер на покупку на рівні 27,08 гривень. До цього часу він купив за цією ціною ще 100 млн доларів, але не пішов і не знизив ціну відкупу, а продовжує залишатися на ринку. Покупці сприйняли це як «жорстку зупинку» падіння долара і почали активно ставити ордери вище рівня відкупу Нацбанку.

На готівковому валютному ринку долар також продовжує знижуватися. З ранкових 27,10-27,12 гривень готівковий «американець» до обіду подешевшав до 27,06-27,07 гривень. Оператори валютного ринку повідомляють, що пропозиція готівкової валюти також перевищує попит на неї.

Євро на FOREX намагається вирости і вже піднявся до позначки 1,2194 долара. Готівковий євро в столиці продовжив втрачати в ціні слідом за готівковим доларом: в обід його продають по 32,97-32,99 гривні.

У Росії рубль продовжує рости по відношенню до американського долара і до 12 години вже досяг 72 рублів за долар. У Києві готівковий рубль подорожчав на 1 копійку: більшість пропозицій сьогодні - в діапазоні 3,71-3,73 гривні за 10 рублів.