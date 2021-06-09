Україна отримала нову партію вакцини Pfizer

Україна отримала ще одну партію вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я в середу, 9 червня, повідомляє Кореспондент.

В Україну прибули ще 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech, яку закуповують через міжнародне агентство Crown Agents.

"Вакцину з цієї партії використовують для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації. Щеплення будуть здійснюватися організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії", – сказано в повідомленні.

Україна вже отримала 707 850 доз Pfizer коштом донорів у рамках COVAX – глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19. Очікується, що ще 356 850 доз надійдуть до кінця тижня.