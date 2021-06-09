У Білорусі заявили, що вся Україна, крім Донбасу, окупована
На білоруському телебаченні пропагандисти заявили про повністю "окуповану Україну", крім територій Донбасу, повідомляє Деловая столица.
Висловлюванням, зокрема, відзначився
"магістр політичних наук" Білорусі Віктор Саєвич. Розмова відбулася в ефірі CTVBY від 8 червня.
"На жаль, нинішня Україна — ця країна, скажемо чесно, знаходиться під окупацією. Київ і велика частина країни за винятком Донбасу, це все окуповано колективним Заходом", — заявив білоруський "політексперт".
Він продовжив, відзначивши, що
"Київ абсолютно не самостійний" і
"там будуть робити те, що скажуть". Крім цього, Саєвич заявив, що
"у Києві немає президента, уряду", а нібито є
"бургомістр", якого призначає Вашингтон. Українці ж, на думку пропагандиста,
"просять Росію і Білорусь про допомогу".
Також у студії
"експерти" висловилися про нібито
"терористичний режимі в Україні" і що
"білоруси хочуть звільнити братський народ".
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