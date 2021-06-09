Переселенцям спростили отримання водійських прав

В Україні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почали реєструвати транспортні засоби та видавати водійські посвідчення усім внутрішнього переміщеним особам. В МВС вдосконалили обидві процедури, повідомляє Обозреватель.

8 червня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів від 02 червня 2021 року №580, якою внесено зміни до нормативних актів, що регламентують видачу посвідчення водія та реєстрацію транспортних засобів. Про це пишуть на сайті﻿ відомства.

Тепер переселенці без зареєстрованого основного місця проживання можуть отримувати наступні послуги:

складати іспити на право керування транспортними засобами;

обмінювати та відновлювати посвідчення водія;

реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби.

Щоб скористатися послугами потрібно до пакету необхідних документів додати довідку про взяття на облік внутрішнього переміщеної особи, в якій вказано фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред’явити довідку в електронному форматі через додаток Дія.