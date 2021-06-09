Переселенцям спростили отримання водійських прав
В Україні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почали реєструвати транспортні засоби та видавати водійські посвідчення усім внутрішнього переміщеним особам. В МВС вдосконалили обидві процедури, повідомляє Обозреватель.
8 червня 2021 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів від 02 червня 2021 року №580, якою внесено зміни до нормативних актів, що регламентують видачу посвідчення водія та реєстрацію транспортних засобів. Про це пишуть на сайті відомства.
Тепер переселенці без зареєстрованого основного місця проживання можуть отримувати наступні послуги:
- складати іспити на право керування транспортними засобами;
- обмінювати та відновлювати посвідчення водія;
- реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби.
Щоб скористатися послугами потрібно до пакету необхідних документів додати довідку про взяття на облік внутрішнього переміщеної особи, в якій вказано фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна пред’явити довідку в електронному форматі через додаток Дія.