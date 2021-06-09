Названа головна рушійна сила для відновлення економіки США

Покоління Z (люди, що народилися в 1990-2010-х роках) і мілленіали (народжені між 1981 і 2000 роками) очолюють відновлення економіки CША. Вони витрачають навіть більше грошей, ніж до пандемії коронавірусу, повідомляє "Лента.ру".

Покоління Z також називають головною рушійною силою на ринку праці - серед підлітків спостерігається бум зайнятості. У травні рівень безробіття серед людей у віці від 20 до 24 років вперше в історії перевищив рівень безробіття серед підлітків, пише Business Insider.

В цілому американці накопичили 2,6 трильйона доларів заощаджень. Наскільки швидким буде відновлення економіки, частково залежить від того, чи готові люди почати витрачати ці гроші, відзначає видання.

Мілленіали мають найбільшу купівельною спроможністю, саме вони можуть очолити рух до відновлення економіки США, впевнені експерти. Один із секторів, куди заможні мілленіали планують направити свої гроші, - це подорожі.