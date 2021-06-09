Без сюрпризів: у четвер Україну продовжать заливати дощі

Сильні дощі, які вже з тиждень тероризують Україну, продовжать проливатися по всій країні, роблячи погоду не зовсім літньою.

У четвер, 10 червня, у всіх областях термометри покажуть близько +22...+24 градусів вдень, вночі в західних регіонах очікується від 11 до 14 за Цельсієм, в центральних і північних - 12-15, в південних і східних - 13-16. У Волинській, Рівненській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях у світлий час повітря може прогрітися до +26°C.

По всій країні прогнозують зливи з грозами. Найбільш сильні - на півночі та північному заході України; в Криму та східних регіонах - менш відчутні. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

ДСНС попереджає, що у зв'язку з поганою погодою буде введений Ⅰ (жовтий) рівень небезпеки на дорогах. Серед причин - гроза, шквальний вітер до 15-20 м/с, град.

У Львівській, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях фіксують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві дощ, можливо, з грозою. Вдень жителі та гості столиці можуть розраховувати на +21...+23 градуси, вночі - на 13-15 з позначкою "плюс". Швидкість вітру - 3-4 м/с.