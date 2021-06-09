У Ієрусалимі вирують пожежі, залізничне сполучення зупинено

Дві найсильніших пожежі вирують наразі в єрусалимських горах. Один пожежа спалахнула в Ар а-Руах біля Неви Ілана, а друга в Ар Ейтан, повідомляє Newsru.co.il.

Не менш тридцяти розрахунків пожежної охорони беруть участь в гасінні вогню.

Поліція евакуювала жителів першої лінії будинків в населеному пункті Маале а-Хаміш, а також повністю блокувала селище Натаф. За словами представників служби пожежної охорони, зберігається загроза будинкам в населеному пункті Яд а-Шмона.

Перервано залізничне сполучення з Єрусалимом. Рух по шосе №1 блоковано на ділянці в районі розв'язки хемед. Закрито для руху шосе №425. а також шосе Ар Адар - Маале а-Хаміш в обох напрямках.

Жителі Єрусалима повідомляють про хмару диму, що рухається в бік столиці.