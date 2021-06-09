Переможець аукціону відмовився заплатити 180 млн грн за спиртзавод

Фонд державного майна повторно виставив на онлайн-аукціон з приватизації майно Мишковицького місця здійснення діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт", оскільки компанія, яка перемогла з пропозицією в 181 млн грн на попередньому аукціоні не оплатила ці кошти, повідомляє БiзнесЦензор.

Повторні торги з продажу спиртзаводу відбудуться 6 липня.

Підприємство розташоване у двох локаціях у Тернопільській області: в с. Мишковичі Тернопільського району і смт Дружба Теребовлянського району.

Загальна площа земельних ділянок становить 13,85 га при загальній площі будівель і споруд спиртзаводу в 12,32 тис. кв. м.

Виставлений на продаж актив налічує 511 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна, в число яких входять адміністративний та виробничі корпуси, спиртосховища, склади, майстерні, градирня, бардосховище та інші. Підприємство має всі необхідні комунікації: водопостачання, електропостачання, каналізацію та під'їзні шляхи.

Стартова ціна активу становить 7,29 млн грн.

У грудні 2020 року відбулася приватизація окремого майна Мишковицького спиртзаводу в смт Дружба, де знаходилася база матеріально-технічного постачання підприємства. За результатами аукціону ціна активу виросла більш ніж в 10 разів до 12,82 млн грн.